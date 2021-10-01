اندرويد 12 – ألقِ النظرة الأولى على كيفية تعديل الويدجيت في النظام الجديد!

من أبرز المزايا الجديدة في نظام اندرويد 12 ميزة النمط الجديد التي لقبته جوجل بنمط “Material You” وعلى عكس أندرويد 11 يبدو أن النمط الجديد يوفر القدرة على تعديل “الويدجيت” بشكل احترافي.

حيث تم الإعلان عن واجهة المستخدم الجديدة في نظام اندرويد 12 في وقت سابق من هذا العام، ولكن بالأمس أعطانا موقع Android Police النظرة على الأول على كيفية تحرير الويدجيت في نظام أندرويد 12 والتي تسميها شركة جوجل باسم “زر إعادة التهيئة” وباللغة الإنجليزية “Reconfigure button”.

حسناً، ما هو زر إعادة التهيئة الجديد في أندرويد 12؟ هذا الزر عبارة عن إجراء عائم سيظهر أمامك مباشرة عند محاولة تحريك أو نقل أو تغيير حجم الويدجيت على الشاشة. هي ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذه الميزة على الاندرويد، ولكنها المرة الأولى التي نراها مدمجة بنظام التشغيل نفسه.

حيث من المعروف أن معظم أدوات الويدجيت قد لا توفر لنا إمكانية تغيير أو إعادة تحجيم حجمها بشكل افتراضي، والحل الوحيد لتغيير ذلك كان من خلال تطبيقات الطرف الثالث. إذن من الطبيعي أن تساعد ميزة Reconfigure API المطورين على جعل الأمور أسهل كثيراً.

إذن، من المحتمل إذا كان لديك بعض التطبيقات التي تأتي مع عناصر واجهة المستخدم الغير قابلة للتعديل، فمن المحتمل أن يساعدك نظام أندرويد 12 نفسه على تعديلها بسهولة شديدة.

أندرويد 12 متاحاً منذ فترة من الوقت، ولكن فقط على هيئة إصدارات المطورين والإصدارات التجريبية والتي تم طرحها آخرها خلال الأسابيع القليلة الماضية. وسوف يتم طرح الإصدار النهائي المستقر في أوائل شهر أكتوبر – على الأقل هذا ما نعتقده.

في الحقيقة، شركة جوجل لو تؤكد حتى هذه اللحظة متى سيكون الموعد الرسمي للإعلان عن أندرويد 12، ولكن جميع المصادر والتسريبات التي حصلنا عليها على مدار الأسابيع الماضية تشير إلى الخامس من أكتوبر القادم. وستكون هواتف جوجل Pixel 6 و Pixel 6 Pro هي أولى الهواتف التي تحصل على نظام أندرويد 12.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم إطلاق هواتف بيكسل الجديدة يوم 19 أكتوبر القادم. فهل أنتم متحمسون لنظام أندرويد 12 مثلنا؟