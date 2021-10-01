أمريكي يستعين بحاوية قمامة لحماية جيرانه من ” تمساح “

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو كان بطله مواطن من فلوريدا قام بالإمساك بتمساح بمساعدة حاوية القمامة.

حيث فرّ التمساح من أحد البرك وأثار الذعر في قلوب سكان الحي، وهذا ما دفع أحد الأشخاص الشجعان لتولي مهمة الإمساك به، حيث اقترب الشخص الذي لم تكشف هويته من التمساح بحذر مستعيناً بحاوية قمامة، وعمد لإدخال التمساح داخل الحاوية، قبل أن يعيد قلبها لوضعها الطبيعي، ويحكم إغلاقها، وسط تصفيق من الأشخاص الذين كانوا حاضرين في المكان.

يذكر أنّ سكان المنطقة قاموا بالاستعانة بفرق الإنقاذ التي قامت بإعادة التمساح إلى البركة التي فرّ منها لتبعد خطره عن الحي.

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