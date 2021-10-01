“التليف النقوي” أسبابه أعراضه وطرق علاجه

عرّفت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان التليف النقوي (Mylofibrosis) بأنّه نوع من أنواع السرطان النادرة التي تصيب نخاع العظم، تحدث بسبب تكوّن نسلية شاذة للخلية الجذعية المكونة للدم في نخاع العظم؛ الأمر الذي يؤدي لتليفه.

وحددّت أعراضه بشعور المريض بالتعب والإنهاك دون بذل أي مجهود، عدم القدرة على القيام بأي مجهودات، النزيف المتكرر، فقدان الوزن بغير مبرر، فقر الدم، التعرق الليلي، تضخم الكبد والطحال، تجلط الدم، بالإضافة إلى آلام العظام، الإحساس بالوخز، ضعف الدورة الدموية في اليدين والقدمين.

وأكدّت الجمعية أن العلاج الوحيد لهذا المرض؛ هو زرع الخلايا الجذعية رغم خطورته، وارتفاع معدل الوفيات بسببه.

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