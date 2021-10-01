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وجبة مجانية لمن يُقنع صديقه بتلقي اللقاح في سويسرا

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيكون بإمكان أي مواطن سويسري الحصول على وجبة مجانية أو نزهة مجانية في إحدى دور السينما، في حال تمكن من إقناع أحد أصدقائه بتلقي لقاح كورونا.

ويأتي هذا العرض كجزء من خطة السلطات الصحية في سويسرا لزيادة معدل اللقاحات المنخفض، في البلد الذي يشهد احتجاجات متكررة مناهضة للتطعيم.

وحتى الآن، لا يزال 42% من سكان سويسرا غير مطعّمين، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى، الأمر الذي دفع بوزارة الصحة لاتّباع هذه الخطة التحفيزية، والتي ستكلف الخزينة 150 مليون فرنك سويسري، حيث سينال كلّ مَن يُرشح اسماً يمكن إقناعه بتلقي التطعيم مبلغ 50 فرنك سويسري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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