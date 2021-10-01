وجبة مجانية لمن يُقنع صديقه بتلقي اللقاح في سويسرا

سيكون بإمكان أي مواطن سويسري الحصول على وجبة مجانية أو نزهة مجانية في إحدى دور السينما، في حال تمكن من إقناع أحد أصدقائه بتلقي لقاح كورونا.

ويأتي هذا العرض كجزء من خطة السلطات الصحية في سويسرا لزيادة معدل اللقاحات المنخفض، في البلد الذي يشهد احتجاجات متكررة مناهضة للتطعيم.

وحتى الآن، لا يزال 42% من سكان سويسرا غير مطعّمين، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى، الأمر الذي دفع بوزارة الصحة لاتّباع هذه الخطة التحفيزية، والتي ستكلف الخزينة 150 مليون فرنك سويسري، حيث سينال كلّ مَن يُرشح اسماً يمكن إقناعه بتلقي التطعيم مبلغ 50 فرنك سويسري.

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