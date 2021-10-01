يارا تُطلق أولى أغاني ألبومها الجديد

أطلقت الفنانة اللبنانية يارا أغنية “مليت”، التي تُعد أولى أغاني ألبومها الجديد على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وحظي الفيديو كليب بأكثر من 12 ألف مشاهدة خلال 4 ساعات من طرحه على يوتيوب، وسط تفاعل كبير من عشاق النجمة اللبنانية الذين أبدوا إعجابهم بالأغنية التي جاءت باللهجة اللبنانية.

وأغنية مليت من كلمات أحمد الماضي وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس صباح.

وكانت النجمة اللبنانية قد طرحت في وقت سابق أغنية “أنا رحت منك” عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، وأغنية أنا رحت منك من كلمات حسين السيد، وألحان طلال، وتوزيع زيد نديم، وإخراج نوبل باسيل.

يُذكر أنّ ألبوم يارا الجديد، سيضم مجموعة من الأغاني باللهجتين اللبنانية والمصرية.

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