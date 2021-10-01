الجزء الثالث من مسلسل “عروس بيروت” سيُعرض في هذا التاريخ

تُواصل الشركة المنتجة للجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت عمليات التصوير؛ تمهيداً لعرض الجزء الثالث في شهر نوفمبر القادم على منصة شاهد.

وسيشهد الجزء الثالث مشاركة نجوم الجزأين السابقين، ومنهم كارمن بصيص، مرام علي، محمد الأحمد، ظافر العابدين، فارس ياغي، نور علي، أيمن عبد السلام وغيرهم من النجوم.

وكانت الفنانة مرام علي قد قررت في وقت سابق الاعتذار عن تقديم شخصية نايا الشريرة في هذا الجزء، قبل أن تعود للعمل بسبب التغيرات التي ستطرأ على الشخصية.

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد قررت وضع حدّ للسلسلة مع نهاية الموسم الماضي الذي حقق نجاحاً كبيراً، إلّا أنّ المطالبة الجماهيرية الكبيرة باستمرار العمل دفعها لإنتاج جزء جديد منه.

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