التهاب القزحية أسبابه وطرق علاجه

عرّفت الرابطة الألمانية لأطباء العيون التهاب القزحية، بالتهاب يصيب الحلقة المُلونة الموجودة حول بؤبؤ العين.

وأشارت إلى أن أسباب هذا الالتهاب غير معروفة على وجه التحديد، ورجحت بأن يكون وراءها الاستعداد الوراثي أو حدوث إصابات بالعين كالجروح، أمراض الروماتيزم، التهاب المفاصل، العدوى الفيروسية كالهبرس.

وحددت أعراض هذا الالتهاب باحمرار العين، وألم العين والحساسية للضوء، بالإضافة لحدوث اضطراب في الرؤية يجعل المريض يشعر بوجود حجاب أو تكتل أمام العين.

وقالت الرابطة إن التهاب القزحية يحتاج لعلاج بالكورتيزون وقطرات توسيع الحدقة، بالإضافة لعلاج المرض الأساسي المسبب لها.

ودعت الرابطة الألمانية الأشخاص الذين يعانون من هذا الالتهاب لاستشارة الطبيب بشكل فوري، لكي يحموا أنفسهم من المضاعفات التي قد تظهر على شكل المياه الزرقاء، إعتام عدسة العين، والمياه البيضاء.

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