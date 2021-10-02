أخذت موقف سيارتها فعاقبتها بطريقة غريبة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو كانت بطلته امرأة قامت بتخريب سيارة تسلا، لامرأة أخذت موقف سيارتها.

حيث خربت المرأة التي لم تكشف هويتها، سيارة البريطانية “أماندا أوبين” مستخدمة مفتاح سيارة، وقالت أماندا إنّها تفاجأت عند خروجها من العيادات الطبية بوجود هذه الخدوش، وقالت إنّ المرأة التي خرّبت سيارتها ادّعت أنّها أخذت موقف السيارة الخاص بها.

وأكدت المرأة البريطانية أنّ سيارتها تحتاج لصيانة تصل قيمتها لــ7650 دولاراً أمريكياً من أجل إصلاح الضرر الذي لحق فيها.

يُذكر أنّ تصرف المرأة الغريبة أثار استهجان رواد مواقع الإنترنت، الذين عبّروا عن غضبهم من استهتارها بأملاك الغير، وتخريبها لأسباب بسيطة.

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