ابل تطلق تحديث iOS 15.0.1 لإصلاح بعض المشاكل!

قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 15.0.1 وهو أول تحديث فرعي تطلقه الشركة بعد إطلاق iOS 15 وذلك بهدف إصلاح بعض المشاكل التي تم الإبلاغ عنها خلال الأيام التي تلك الإطلاق الرسمي للتحديث الجديد.

يمكن تنزيل التحديث الجديد بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديث النظام Software Update ثم تنزيل وتثبيت التحديث. حجم التحديث هو 600 ميجابايت تقريباً، وهناك تحديث أيضاً مماثل للايباد iPadOS 15.0.1.

من المشاكل التي يحلها تحديث iOS 15.0.1 مشكلة فتح قفل الايفون بواسطة ساعة ابل والتي كانت معطلة في هواتف ايفون 13. أولئك المستخدمون الذين كانوا يحاولون فتح هواتفهم بواسطة الساعة كانت دوماً تظهر لهم رسالة خطأ في الاتصال.

أيضاً تم حل مشكلة أخرى وهي رسالة الخطأ التي كانت تظهر في الإعدادات والتي كانت تفيد بأن السعة التخزينية ممتلئة رغم وجود سعة تخزين فارغة.

كذلك تم إصلاح مشكلة في خدمة ابل للياقة البدنية عند تشغيل التأمل الصوتي يبدأ بالخطأ تمرين على ساعة ابل.

هذه هي الأخطاء التي أعلنت عنها ابل وسوف يقون تحديث iOS 15.0.1 بإصلاحها، في انتظار أن يتم حل باقي المشكلات من خلال تحديثات أخرى فرعية.

ابل بالفعل تعمل على تحديث iOS 15.1 وسوف يتم إطلاقه قريباً لاستهداف المزيد من المشكلات وتفعيل مزايا جديدة في النظام.