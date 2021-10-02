تقرير – هواتف ايفون 14 برو قد تأتي بسعة 2 تيرابايت!

هذا العام أطلقت ابل هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس بسعات تخزين مختلفة منها سعة تخزين قصوى جديدة حجمها 1 تيرابايت، وتطمح لأبل لأكثر من ذلك مع هواتف ايفون 14 برو العام المقبل.

هواتف ايفون 13 لم يتم إطلاقها بعد، لكن هذا لم يمنع الشائعات المتداولة حول الإصدارات الأخرى المستقبلية القادمة بعد عام من الآن.

تسعي ابل نحو زيادة السعة التخزينية في ايفون 14 برو / برو ماكس إلى 2 تيرابايت وقد يكون دافعه الأساسي المزايا الجديدة في الكاميرا وقدرتها على تصوير الفيديو بجودة فائقة تصل إلى 4K بسرعة 60 إطار في الثانية وتقنيات تصوير مثل ProRes والتي تستهلك مساحة تخزين أكبر من المعتاد.

سعات التخزين الكبيرة مثل 1 تيرابايت وكذلك 2 تيرابايت مستقبلاً موجهة أكثر ناحية المستخدمين الاحترافيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على تصوير الفيديو والصور بشكل مكثف.

ابل سوف تعتمد على نوع جديد من ذواكر التخزين أسرع في القراءة والكتابة من نوع QLC flash storage بحسب موقع MyDrivers الصيني الذي يُعزى إليه تلك الشائعة.

بحسب التسريبات الأخرى، فإن ابل سوف تعتمد على تصميم جديد كلياً في سلسلة ايفون 14 إذ قد لا نرى مجدداً نوتش الشاشة وبدلاً من ذلك سنرى شاشة كاملة مع مستشعر بصمات مدمج في الشاشة.

عادةً لا تقوم ابل بزيادة السعات التخزينية في الايفون بشكل دوري، وتعتبر سعة 1 تيرابايت سعة تخزين كبيرة بالفعل بالنسبة لهاتف محمول حتى وإن زاد حجم الملفات المخزنة عليه. سعات التخزين الأكبر في الايفون تضمن لأبل هامش ربح أعلى.