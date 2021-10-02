أول هاتف من شاومي بشاشة 4K يظهر على منصة TENNA الصينية!

في الحقيقة هناك سبب وجية ومنطقي يفرض على جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية بعدم الاعتماد على لوحات عرض بدقة 4K أثناء تصنيع شاشات هواتفهم، وهذا السبب هو أن هذه الشاشة تستنزف الكثير “جداً” من طاقة البطارية. وهو الأمر الذي لا يفضله ملايين المستخدمين.

ولكن لا تضع شركة سوني بالحسبان، فمن خلال هاتفها Sony Xperia 1 III حصلنا على أول شاشة بدقة 4K على الهواتف الذكية، واليوم لدينا شاومي أيضاً. حيث من المتوقع أن تقوم الشركة بالإعلان عن أول هاتف بدقة 4K خلال وقت قريب جداً.

ظهر هاتف جديد لشاومي على منصة TENNA الصينية وهي المنصة التي تعادل منصة FCC في الولايات المتحدة الأمريكية. والوثيقة الجديدة لا تحتوي على مواصفات الهاتف فحسب، وإنما اشتملت أيضاً على بعض الصور الملفتة للانتباه.

فقط حاول تكبير الصور وستحصل على نظرة أولية عميقة يتضح لك من حلالها وجود فتحة للكاميرا الأمامية في منتصف الهاتف وشاشة جديدة منحنية بدلاً من مسطحة.

في الخلف يوجد كاميرا رئيسية ضخمة بجانب مستشعرين إضافيين، ولكننا لم نحصل على أي تفاصيل عن مصفوفة الكاميرا من خلال المواصفات المدرجة في القائمة.

فقط يظهر أن الهاتف بوزن 166 جرام، مما يعني أنه خفيف جداً وبشكل مبالغ فيه، ولكن هذا يعني أيضاً أنه مضغوط جداً وبشكل احترافي لم يسبق له مثيل. بالتأكيد سيكون هاتف مناسب جداً للاستخدام بيد واحدة فقط.

ومع ذلك لم يتم التضحية بسعة البطارية، حيث بلغت سعة البطارية 4400 ميللي أمبير في الساعة، ومن الداخل يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (رامات) بحجم 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بلغت مساحتها 512 جيجابايت.

بدون أدنى شك سيكون هاتف فريد من نوعه تماماً ومتطور لأبعد الحدود، ومع ذلك لم يتم ذكر أي تفاصيل حول شريحة المعالجة المستخدمة سوى أنها بسرعة تردد 2.4Ghz.

بالإضافة إلى ذلك فقد أشارت القائمة إلى احتمالية دعم الهاتف لنظام أندرويد 11، ولكن بالطبع قد يتغير هذا الأمر خلال الإعلان الرسمي ومن الممكن أن يحصل الهاتف على إصدار أندرويد 12.

في النهاية شاشة الهاتف قياس 6.55 بوصة بلوحة عرض OLED ومن خلال مواصفات قائمة TENNA فيبدو أن الشاشة الجديدة بدقة 4K. والآن لا يسعنا سوى الانتظار والترقب لمعرفة المزيد من التفاصيل عن شاشة هاتف شاومي القادم.