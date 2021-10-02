هاتف جالكسي S21 FE يظهر للمرة الثانية على منصة FCC – هذه المرة بمعالج Exynos

كان من المفترض أن يتم إطلاق هاتف جالكسي S21 FE خلال شهر أغسطس الماضي، ولكن بدون شك، هذا التأخير كله كان نتيجة أزمة النقص الحاد في رقائق أشباه الموصلات الإلكترونية التي تتعرض لها الصناعة منذ جائحة كورونا.

خلال الفترة الماضية ظهرت العديد من التقارير والتسريبات التي كانت تتوقع احتمالية الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي خلال شهر أكتوبر الحالي، ولكن تم نفي هذه التقارير مرة أخرى من خلال كلمة المتحدث الرسمي لشركة سامسونج مع موقع The Verge. وأوضح من خلال المقابلة أنه من الممكن أن يتم إلغاء هاتف جالكسي S21 FE هذا العام.

ولكن الآن ظهر الهاتف مرة أخرى على منصة FCC، مما يعني أنه من الممكن أن يتم إطلاقه بالفعل، ولكننا لسنا متأكدين من حدوث ذلك، وفي حالة حدوثه فنحن لا نعلم أي تفاصيل عن موعد طرحه بشكل رسمي.

في الواقع هي ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الهاتف على منصة FCC هذا العام. حيث ظهر الهاتف الشهور الماضية وهو يحمل رقم طراز SM-G990E.

هذه المرة تظهر الوثيقة أن الهاتف يحتوي على معالج Exynos، على عكس الوثيقة السابقة التي أشارت إلى احتواء الهاتف على معالج من كوالكم. بالإضافة إلى نوع المعالج، توضح الوثيقة الجديدة أنه من المفترض أن يدعم الهاتف الشحن بسرعة 25 واط، جنباً إلى جنب مع كابل البيانات وزوج من سماعات الأذن.

دعونا نذكركم بأن جميع هذه التفاصيل التي تظهر من خلال الوثيقة الجديدة لا تعني أي شيء على الإطلاق، فمن الممكن أن يتم إلغاء عملية إطلاق الهاتف بشكل كامل خلال العام الحالي.

الأمر وما فيه، أنه على الرغم أن هذه الوثيقة جديدة تماماً، إلا أنها لم تظهر إلا مؤخراً فقط، وهذا يعني أنه من الممكن أن تكون شركة سامسونج اتخذت قرارها بالتراجع عن إطلاق الهاتف خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد إدراج الهاتف في منصة FCC.

المشكلة أننا نعتقد أن شركة سامسونج ذاتها ليست متأكدة من حصولها على العدد الكافي من الرقائق المناسبة لهواتفها القادمة حتى الآن، رغم أنها من المفترض أن تبدأ مرحلة الإنتاج الكمي لهواتف سلسلة S الرائدة خلال شهر نوفمبر القادم.