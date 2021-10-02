جديد أمازون.. إصدار بيلي إيليش من مكبرها الصوتي

كشفت شركة أمازون الأمريكية عن إصدار خاص من مكبرها الصوتي Echo Studio حمل اسم المغنية الأمريكية بيلي إيليش.

حيث قامت الشركة الأمريكية بوضع صورة ألبوم المغنية الجديد Happier Than Ever على المكبر الصوتي.

وقالت أمازون إن الإصدار الخاص سيضم ميكروفونات لاستخدام المساعد الصوتي Alexa، ويدعم الصوت المحيطي بفضل تقنية Dolby Atoms، ويتيح البث اللاسلكي للموسيقى أو من خلال منفذ 3.5 ملم، مؤكدة أن الإصدار الجديد سيكون بعدد محدود فقط.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستَطرح الإصدار الجديد من مكبرها الصوتي بسعر 230 دولارًا أمريكيًا فقط.

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