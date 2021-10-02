ميادة الحناوي تنفي شائعات إصابتها بالزهايمر

فندّت الفنانة السورية ميادة الحناوي الشائعات، التي انتشر مؤخراً على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن إصابتها بمرض الزهايمر.

وقالت الفنانة السورية إن هذه الشائعات غير صحيحة، وإن الله منّ عليها بالصحة والعافية والستر، وأكدّت عودتها قريباً لإحياء الحفلات الفنية، حيث ستقوم بإحياء حفل فني في أبو ظبي خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إحيائها حفلات عدّة أخرى، لاحقاً.

ودعت ميادة الحناوي مروجي الشائعات إلى التوقف عن إطلاق شائعات وفاتها، وشائعات مرضها، وقالت إن هذه الأخبار تثير قلق عائلتها ومحبيها.

يُذكر أن الفنانة المولودة عام 1959 في مدينة حلب السورية تعدّ من أهم مطربات الجيل الذهبي، وقدّمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة من الأغاني أبرزها، “نعمة النسيان، أنا بعشقك، أنا الحب اللي كان، كان يا مكان”، وغيرها من الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين كبليغ حمدي، محمد الموجي، حلمي بكر، وغيرهم.

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