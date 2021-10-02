لهذه الأسباب.. يجب على مرضى التهاب مفصل الركبة اللجوء للحركة

أكدّ البروفيسور الألماني برند كلاندي أهمية الحركة بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض التهاب مفصل الركبة “الفصال العظمي”.

وقال الطبيب المختص في طب العظام إن الحركة تقوي العضلات، المفاصل، والغضاريف؛ الأمر الذي يساهم في الحدّ من آلامها بشكلٍ كبير.

ودعا الطبيب الألماني كبار السن والأشخاص المصابين بهذا المرض؛ إلى ممارسة الأنشطة كالمشي، السباحة، الرقص، والأعمال المنزلية البسيطة بدون تحميل زائد على المفاصل، وحذّر من ممارسة الرياضات العنيفة والمفاجئة كالتنس، كرة القدم، وغيرها من هذه الرياضات.

وأشار البروفيسور الألماني إلى أن مرضى التهاب مفصل الركبة؛ يعانون في العادة من طقطقة الركبة، وانقباضات لا إرادية للعضلات.

يُذكر أن هذا المرض يعدّ من الأمراض التي تصيب كبار السن عادةً، ويحدث نتيجة تلف غير قابل للتجدد في الأنسجة الغضروفية المفصلية التي تقوم بتقليل الاحتكاك الناجم عن حركة المفاصل الدائمة، والتي تعمل كوسادة لحماية العظام.

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