هند صبري سعيدة بتصدر صورتها الملصق الرسمي لمهرجان قرطاج

عبّرت الفنانة التونسية هند صبري عن سعادتها لتصدر صورتها الملصق الرسمي لمهرجان قرطاج الدولي.

حيث اختارت اللجنة المنظمة للمهرجان صورةً للفنانة التونسية من فيلم صمت القصور لتكون الصورة الرسمية للدورة 32 من أيام قرطاج السينمائية، رفقة صورة للمخرجة مفيدة التلالي.

كما أشادت الفنانة التونسية بتكليف الرئيس التونسي قيس سعيد السيدة نجلاء بودن رمضان؛ لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت النجمة التونسية قد انتهت، مؤخراً، من تصوير مسلسلها الجديد “البحث عن علا”، والذي سيُعرض على “نتفليكس”، خلال الفترة القادمة.

يذكر أن مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي؛ يعد آخر أعمال النجمة التونسية وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة هند صبري، أحمد عز، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، نضال الشافعي، ندى موسى، وهشام سليم، وغيرهم.

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