ترك سيارته في حديقة منزله لـ 4 أيام.. فوجدها مليئة بالجوز

لم يكن مواطن أمريكي يدعى بيل فيشر يعيش في مدينة غراند فوركس يعلم بأنّ ترك سيارته في حديقة المنزل دون استخدام سيحولها لمخزنٍ للجوز، حيث فوجئ بيل أثناء تدويره سيارة “شيفروليه أفالانش” بوجود صوت غريب في المحرك، وهذا ما دفعه لفتح غطاء المحرك ليفاجأ بوجود كمية كبيرة من الجوز الأسود بداخلها.

وقام الشاب الأمريكي بنشر صورة تظهر وجود كميات كبيرة من الجوز التي جلبها سنجاب بري من شجرة الجوز الموجودة في الحديقة وخزّنها في السيارة، ودعا الأشخاص الراغبين بالحصول على الجوز للقدوم إلى منزله والحصول عليه بشكلٍ مجاني، وأشار إلى وجود 42 عبوة من الجوز.

وقال إنّ الكمية قد تنفد قريباً لأن السنجاب الأحمر الذي قام بجمعها قد يتقاعد لأسبابٍ صحية.

يذكر أن الصور التي نشرها الشاب الأمريكي حظيت بتفاعلٍ كبيرٍ على الإنترنت، حيث عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالمجهود الكبير الذي بذله السنجاب لجمع هذه الكمية من الجوز.

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