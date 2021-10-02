طائرة تهبط على طريق سريع.. والسبب خلل فني

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لطائرة هبطت على طريق سريع؛ بسبب خلل فني.

حيث تعرضت الطائرة، التي كان على متنها شخصان، لعطل فني مفاجئ، وهذا ما دفع قائدها للهبوط على طريق مزدحم في ولاية ميشيغان الأمريكية.

وفوجئ سائقو السيارات، أثناء سيرهم، بالهبوط المفاجئ للطائرة، وهذا ما دفعهم لإبلاغ السلطات المختصة.

من جانبها، حذّرت شرطة الولاية السائقين من استخدام الطريق السريع بعد هبوط الطائرة عليه، حتى تتم إزالتها عنه.

يذكر أن براعة قائد الطائرة جعلت عملية الهبوط ناجحة، حيث لم تسبب العلمية في وقوع أي حوادث أو إصابات.

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