تحديث iOS 15 – هل تغير عمر البطارية بعد التحديث؟

أحد أبرز المخاوف التي يعاني المستخدمون منها قبل أي تحديث كبير هو الخوف من تأثر عمر البطارية بالسلب بعد التحديث، فما هو الحال بعد التحديث إلى iOS 15؟ هل يؤثر التحديث فعلاً على عمر البطارية؟

عادةً ما يصاحب التحديثات الكبرى لأنظمة ابل تأثر عمر البطارية قليلاً لبعض الوقت قبل أن تعود البطارية لأدائها الطبيعي قبل التحديث.

لمعرفة مدى تأثر هواتف الايفون بالتحديث الجديد، تم قياس عمر البطارية قبل وبعد التحديث. قبل التحديث على نظام iOS 14.8 وبعد التحديث إلى iOS 15، كما تم اختبار جميع هواتف الايفون من ايفون 6s وحتى ايفون 11 و ايفون 12.

الاختبار شمل محاكاة الاستخدام الواقعي بتشغيل الألعاب وتصفح الإنترنت وتشغيل الفيديو وتشغيل بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل وبعد التحديث.

بعد استطلاع النتائج، وجد أن عمر البطارية على هواتف ايفون 12 كان أطول بنحو نصف ساعة بعد التحديث مقارنة بما قبل التحديث.

هواتف ايفون 11 و XR وكذلك ايفون 8 و 7 و 6s لم تختلف نتيجة اختبار البطارية بعد و قبل التحديث، ولم تكن هناك أية اختلافات كبيرة تذكر.

هذا الاختبار يعطي بعض الطمأنينة لأولئك الذين يودون القيام بالتحديث لكن لديهم مخاوف بشأن عمر البطارية، لأنه إن لم يتحسن أداء البطارية فعلى الأقل لن يتأثر بالسلب بعد التحديث.

بعيداً عن تحديث iOS 15، نود أن ننوه أن هواتف ايفون 13 الجديدة تحسن فيها عمر البطارية بشكل واضح مقارنةً بالإصدارات السابقة.

بعد قيامك بالتحديث إلى iOS 15، كيف كان أداء البطارية؟