الإعصار “شاهين” يضرب جنوب إيران ويُصيب 52 شخصاً

أفادت وكالة فارس للأنباء، بإصابة 52 شخصاً على الأقل، وإغلاق 3 محاور رئيسية، إثر اجتياح إعصار “شاهين” لمناطق واسعة من محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي إيران.

وضرب الإعصار مدينة “تشابها” جنوب محافظة سيستان وبلوشستان بعد هطول الأمطار في المنطقة، فجر السبت، ما أدى إلى تحطيم وغرق قوارب صيد في ميناء بساندرا دشتياري الواقع على بُعد 100 كم من ميناء “تشابها”.

ونقلت الوكالة عن المدير العام لشؤون الشحن والنقل الطرقي جنوب المحافظة، قولهُ: إنَّ طرق ومفترقات مناطق “رمدان” و”نغور – بريس” و”سماج – سندها” قد أُغلقت حتى أشعار آخر بسبب “شاهين”.

وأشار المدير العام لإدارة الأزمة في سيستان وبلوشستان، إلى عدم وصول تقارير بوقوع ضحايا في جنوب سيستان وبلوشستان بسبب الإعصار.

بدوره أفاد المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، بأن 52 شخصاً راجعوا المراكز الطبية في المناطق التي اجتاحها الإعصار، مؤكداً أن 3 منهم خضعوا لرعاية صحية في المراكز الطبية.

وقال خالدي: “إنَّ معظم المشاكل الحاصلة، إثر الإعصار، تتعلق بالعيون وأمراض التنفس والقلب، مؤكداً مغادرة المصابين للمستشفيات بعد تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة”.

وضرب إعصار “شاهين”، في وقت سابق، سواحل سلطنة عمان، التي منحت إجازةً للموظفين يومي الأحد والاثنين المقبلين، نظراً لعدم استقرار الحالة الجوية بالبلاد.

وأهابت هيئة الطيران المدني، في مسقط، بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

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