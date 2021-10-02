كيفية تشغيل يوتيوب وشاشة الهاتف مغلقة بدون اشتراك بريميوم

يعد يوتيوب إحدى أشهر منصات المحتوى تنوعاً في العالم. بدون شك، ستجد أي نوع من المحتوى الذي تريد العثور عليه على موقع يوتيوب. يمكنك حتى الاعتماد عليه لمشاهدة العروض التلفزيونية والبرامج التعليمية. ولكن يوتيوب لا يتعلق بالمشاهدة فقط، فهو يعتبر مكاناً رائعاً للاستماع إلى الموسيقى أيضاً.

ولكن ماذا لو كنت تريد تشغيل يوتيوب والشاشة مغلقة تماماً، أو ماذا لو كنت تريد تشغيله والاستماع إلى الموسيقى وفعل أي شيء أخر على الهاتف؟ حينها أنت مُضطر على الاشتراك في حساب بريميوم المميز، أليس كذلك؟

ولكن ما هو رأيك لو قلت لك أن هناك بالفعل طريقة مجانية تماماً تسمح لك بالاستماع إلى يوتيوب والشاشة مُغلقة تماماً سواء كنت تستخدم هاتف آيفون أو أندرويد، شيء رائع بالتأكيد، أليس كذلك؟ دعونا نوضح لكم كيفية تشغيل يوتيوب والشاشة مغلقة على الآيفون والأندرويد بسهولة شديدة.

كيفية تشغيل يوتيوب والشاشة مغلقة بدون حساب بريميوم

فقط دعونا نذكركم بأن الطريقة الوحيدة الصحيحة للاستماع إلى يوتيوب والشاشة مغلقة هي من خلال الاشتراك في حساب يوتيوب بريميوم المميز. هذه الخدمة ستساعدك على التخلص من الإعلانات والوصول إلى مقاطع الفيديو الحصرية وتنزيل مقاطع الفيديو على الهاتف، ولكن أهم ميزة أخرى وهي القدرة على تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب في الخلفية والاستماع إليها أثناء ممارسة الألعاب أو فعل أي شيء أخر على الهاتف أو حتى والشاشة مغلقة.

ولكن لماذا تكلف نفسك المزيد من المال من أجل شيء يمكنك الحصول عليه بشكل مجاني؟ فإذا كنت تريد الاستماع إلى يوتيوب والشاشة مغلقة، فقط اتبع هذه الخطوات..

أولاً ينبغي أن تقوم بفتح موقع يوتيوب من خلال متصفح جوجل كروم سواء كنت تستخدم هاتف آيفون أو أندرويد. ولكي تتمكن من فتح الموقع على متصفحك تأكد من زيارتك لهذا الموقع Https://m.YouTube.com حتى لا يتم تحويلك إلى تطبيق، وبعد ذلك سيتم تحويلك إلى الصفحة الرسمية لموقع يوتيوب على الهاتف.

بالطبع يمكنك الاعتماد على أي متصفح سواء كان جوجل كروم أو سفاري أو أوبرا أو فايرفوكس، وستجد نفسك أمام الواجهة الرئيسية لموقع يوتيوب.

الآن قم بالنقر على أيقونة الثلاث نقاط الرأسية من أعلى اليسار – أو أعلى اليمين حسب لغة الهاتف لديك – ومن القائمة المنسدلة قم بالنقر فوق ميزة “الموقع الإلكتروني المختصر” هذه الميزة من شأنها تحويل نظام عرض موقع يوتيوب إلى نظام عرض سطح المكتب، لذا قد تكون هذه الميزة في المتصفح الذي تستخدمه بمسمى أخر مثل “وضع سطح المكتب” أو شيء من هذا القبيل.

بمجرد تفعيل هذا الوضع “الموقع الإلكتروني المختصر” سيتم تحميل موقع يوتيوب من جديد على هيئة نظام سطح المكتب، تماماً مثل الصورة السابقة.

تذكر أنه يمكنك تكبير وتصغير نظام عرض مقاطع الفيديو بالسحب على الشاشة للداخل أو للخارج. والآن قم بتشغيل أي فيديو أو اصنع قائمة مطولة من مقاطع الفيديو الموسيقية التي تود الاستماع إليها.

وبمجرد أن يتم تشغيل الفيديو قم بالنقر على زر Home وبعد خروجك للشاشة الرئيسية قم بسحب شريط الإشعارات من الأعلى وستجد شريط الميديا الخاص بمشغل الفيديو. الآن أنت تعرف ماذا ستفعل بعد ذلك، فقط قم بالنقر على زر Play وقم بإغلاق شاشتك من زر الباور.

بهذا الشكل يمكنك تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب والشاشة مغلقة بسهولة شديدة أو بالطبع يمكنك استكمال أعمالك على أي تطبيقات أخرى.