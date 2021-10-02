سوني تستحوذ على استديو ألعاب جديد

في إطار سعيها لتطوير استديو الألعاب الموجود فيها؛ قامت شركة سوني اليابانية بالاستحواذ على استديو الألعاب Bluepiont Games.

وكانت الشركة اليابانية قد تعاونت، في وقتٍ سابق، مع استديو الألعاب الذي يشتهر بإعادة تطوير وإنتاج الألعاب بشكلٍ مميز على أجهزة بلاي ستيشن 4.

وسبق لاستديو Bluepiont Games إعادة تطوير لعبتيْ Demos’s souls وShadow of The Colossus، ليصنع بذلك اسماً جيداً لنفسه.

ولم تكشف الشركة اليابانية عن قيمة الصفقة المالية، لكنّها أشارت إلى أن الصفقة تمت بعد سنين من الشراكة الناجحة بين الطرفين.

وكانت شركة سوني اليابانية قد أعلنت، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، عن استحواذها على استديو تطوير الألعاب Firesprite.

يذكر أنّ سوني تسعى، خلال الفترة القادمة، إلى تطوير استديو الألعاب الخاص بها من خلال الاستحواذ على مجموعة من الشركات الرائدة في هذا المجال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية