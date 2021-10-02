موتورولا تطلق جهاز لوحي بنمط خاص للأطفال

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن جهاز لوحي، بمواصفات مميزة ونمط خاص للأطفال أطلقت عليه Moto Tab G20.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج Helio P22T، ونظام تشغيل Android 11، ونمط خاص للأطفال Kids Space.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 8 بوصة ودقة عرض HD+، وتضمّ الشاشة كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل، في حين تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 32 غيغا بايت مع إمكانية زيادتها من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ 3 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز اللوحي الجديد على بطارية بسعة 5.100 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية سَتوفر الجهاز اللوحي الجديد في الأسواق الهندية بدءً من 2 أكتوبر الجاري بسعر 148 دولارًا أمريكيًا.

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