فرط نشاط المثانة.. أسبابه وأعراضه وطرق علاجه

أكدت الجمعية الألمانية لطب المسالك البولية وجود عدّة أسباب وراء التهاب فرط نشاط المثانة، وحددت هذه الأسباب بالتهاب المثانة والحصوات، بالإضافة لأمراض الأيض كالسكري، أو أمراض أخرى كالباركنسون أو التصلب المتعدد أو وجود أورام في نطاق المثانة.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ التهاب فرط نشاط المثانة يحدث في بعض الحالات نتيجة تناول بعض الأدوية كأدوية ارتفاع ضغط الدم، أو بسبب هبوط الرحم أو قاع الحوض.

وأشارت الجمعية الألمانية لوجود مجموعة من الأعراض التي تدل على هذا الالتهاب، كسلس البول والرغبة في التبول.

ولعلاج التهاب فرط نشاط المثانة، دعت الجمعية الألمانية المرضى لتناول الأدوية التي يصفها الطبيب وحقن البوتكس، بالإضافة لتقوية عضلات الحوض بالتمارين الرياضية أو من خلال التحفيز الكهربائي.

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