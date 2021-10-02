دانيال كريج يحصل على نجمة في ممر المشاهير

أعلنت غرفة تجارة هوليوود عن تكريم الممثل البريطاني دانيال كريج، بطل سلسلة جيمس بوند، بتخصيص نجمة تحمل اسمه في ممر المشاهير.

وقالت الغرفة إنّ نجمة جيمس بوند ستحمل الرقم 2074، وسيتم وضعها في احتفال سيقام يوم 6 أكتوبر الجاري.

وأشارت الغرفة إلى أن النجمة ستوضع في 7007 هوليوود بوليفارد في إشارة لاسمه السري الشهير 007، وبجانب نجمة الممثل الراحل روجر مور الذي لعب دور العميل السري قبل الفنان البريطاني.

يُذكر أنّ النجم البريطاني الذي لعب دور العميل السري في 5 أفلام، يُعدّ من الرموز الثقافية في بريطانيا، وتم تكريمه مؤخراً بمنحه رتبة قائد فخري في الخدمة في القوات البحرية الملكية البريطانية.

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