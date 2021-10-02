شركة Redmi تُطلق هاتفاً جديداً بسعر رخيص

رفعت شركة Redmi الصينية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات جيدة وسعر رخيص، أطلقت عليه Redmi Note10 Lite. وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 720G، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة MIUI 12، وسيأتي بتصميم يحاكي Note 9 Pro.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة كبيرة، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا بدقة 48 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 و128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية، ستتراوح سعتها ما بين 4 و6 غيغابايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5020 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، بسعر يتراوح ما بين 190 و215 دولارا أمريكيا.

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