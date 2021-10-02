سنغافوري ينجو من الموت المُحتم بفضل ساعته الذكية

ساهمت ساعة ذكية من نوع Apple Smart Watch في إنقاذ حياة شاب سنغافوري يُدعى “محمد فيتري”، الذي تعرّض لحادث سير مفاجئ.

وقامت الساعة الذكية بإرسال تحذير للشرطة ولعائلة الشخص، بعد مرور دقيقة من سقوطه وتوقفه عن الحركة، نتيجة الصدمة التي تعرض لها بعدما ضربته سيارة شاحنة.

وقالت خطيبة محمد إنها تلقت تحذيراً من الساعة، وعلمت أنّ الجهاز الإلكتروني هو من يتصل لتقوم بإبلاغ الشرطة التي كانت قد تحركت لمكان الحادث بعد تلقيها تنبيهاً مماثلاً، حيث تم نقل الشاب إلى مستشفى “كو تيك بوات”، حيث أجريت له الإسعافات اللازمة.

يُذكر أنّ الساعات الذكية، تُصدر تنبيهاً للأرقام التي خزّنها المستخدم خلال دقيقة واحدة من عدم حركة الجسم.

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