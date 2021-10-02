المسلسل الكوري Squid Game يُحقق أرقاماً قياسية في المشاهدات

أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة نتفليكس العالمية “تيد ساراندوس”، عن تحقيق المسلسل الكوري الجنوبي Squid Game لأرقام قياسية في عدد المشاهدات في مختلف أنحاء العالم.

وتوقّع ساراندوس أنّ يصبح المسلسل أكثر المسلسلات شعبية على المنصة منذ تأسيسها. وذلك بعد تصدره لقائمة المسلسلات غير الناطقة باللغة الإنجليزية.

ويتناول المسلسل الذي ينتمي لعالم التشويق والرعب، قصة 456 شخصاً يعانون من ضائقة مالية ويبحثون عن حلول لها، ليجدوا أنفسهم مدعوين للمشاركة في لعبة أطفال يحصل الفائز بها على 38.5 مليون دولار أمريكي في حين يفقد باقي المشاركين حياتهم.

يُذكر أنّ المسلسل الكوري الجنوبي يشهد مشاركة مجموعة من النجوم أبزرهم جونغ جاي، لي بيونغ هونغ، وكونغ يو، وبارك هاي سو.

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