نوكيا تدخل سوق الحواسيب المحمولة بحاسوب مميز

أزاحت شركة نوكيا الفنلندية الستار عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Pruebook X14.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Intel Core i5 من الجيل الحادي عشر، ونظام تشغيل ويندوز، ومعالج رسوميات Iris Xe.

وزودت الشركة الفنلندية حاسوبها الجديد بشاشة IPS مقاس 14 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع NVMe SSD بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 و16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب الجديد على لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية، منافذ USB-C، USB-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ Micro SD، بالإضافة لمنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الفنلندية ستُطلق الحاسوب في الأسواق الهندية خلال شهر أكتوبر الجاري بسعر 770 دولارا أمريكيا، على أن يصل مع نهاية العام الجاري لكافة الأسواق العالمية.

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