كيف يختلف شراء ايفون 13 من فرنسا عن أي دولة أخرى؟

هواتف الايفون منذ العام الماضي يتم شحنها بدون سماعات أو شاحن في علبة الشراء، ابل تفعل ذلك تقليلاً للنفقات بينما السبب المعلن هو الحفاظ على البيئة لكن الوضع في فرنسا مختلف بعض الشيء!

صحيح أن هواتف ايفون 12 و ايفون 13 تأتي بلا شاحن في علبة الشراء في جميع دول العالم بما في ذلك فرنسا، إلا أنها تباع هناك مرفقة بسماعات أذن سلكية وهذا لم يعد يحدث في أي مكان في العالم.

السبب في ذلك، هو القوانين الفرنسية التي تجبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية على وضع سماعات أذن داخل علب الشراء وذلك بهدف حماية الأطفال دون سن الرابعة عشر من خطر الأشعة الكهرومغناطيسية.

بحسب الموقع الرسمي لأبل في فرنسا، فإن جميع إصدارات ايفون 13 سوف تأتي بسماعات أذن سلكية EarPods تتصل بالايفون من خلال منفذ شحن Lightning.

من المعلوم أن علبة شراء ايفون 13 صغيرة الحجم ولا تضم سوى الهاتف وكابل Lightning to USB C ومن أجل ذلك يتم بيع هواتف ايفون 13 في صندوق كرتون أكبر يضم علبة الشراء الخاصة بالايفون ومعها علبة السماعات.

في جميع دول العالم الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية يتم بيع سماعات الأذن السلكية Apple EarPods بشكل منفصل بسعر يعادل نحو 20 دولاراً أمريكياً.

ابل كانت الشركة الأولى التي تتخذ قراراً بإزالة الشاحن من علبة الشراء، وقد حذت حذوها بعض الشركات، إلا أن الغالبية العظمي لا زالت تقوم بإرفاق الشاحن مع الهاتف.

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