تقرير جديد يلقي مزيداً من الضوء على موعد إطلاق عائلة جالكسي S22 ونسبة إنتاجها المحتملة!

يبدو أن شركة سامسونج قاربت على الانتهاء من تصميم مواصفات سلسلة هواتفها الرائدة التالية عائلة جالكسي S22. حيث صدر تقرير جديد من صحيفة التقنية الإلكترونية الكورية “The Elec” يشير إلى احتمالية إطلاق العائلة الجديدة من سلسلة S خلال شهر يناير من مطلع العام القادم. بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير بعض التفاصيل حول كمية الإنتاج التي تخطط سامسونج العمل عليها.

سيشهد هاتف جالكسي S22 القياسي نسبة إنتاج تتراوح بين 50% إلى 60%، بينما يحصل جالكسي S22 Plus على حصة 20% فقط، والنسبة المتبقية ستكون من نصيب رائد الفلاج شيب جالكسي S22 Ultra.

من الطبيعي أن شركة سامسونج تضع كامل رهانها على سلسلة جالكسي S22 الجديدة، خاصة وبعد النتائج السيئة في عائدات أرباح سلسلة هواتف جالكسي S21.

من المرجح أن يحتوي هاتف جالكسي S22 Ultra على قلم S-Pen مُرفقاً في العلبة، وبعض التسريبات كانت قد ذكرت أنه من المحتمل أن يحصل الهاتف على علامة “Note” التجارية – ولكننا لم نعد متأكدين من صحة هذه المعلومة بعد.

بطبيعة الحال وجود قلم S-Pen مع هاتف جالكسي S22 Ultra سيدفع بعشاق جالكسي Note إلى التفكير في شراء الرائد الجديد، وهي خطوة ذكية من العملاق الكوري لتحسين نتائج مبيعات السلسلة الجديدة ولا سيما جالكسي S22 Ultra.

من ناحية المواصفات، فمن المرجح أن يأتي هاتف جالكسي S22 القياسي ببطارية تبلغ سعتها 3700 أو 3800 ميللي أمبير فقط، مما يعني أن هناك فرق 300 ميللي أمبير تقريباً بينه وبين جالكسي S21 القياسي.

أما بالنسبة للطرازات الأخرى من السلسلة، سيحتوي هاتف جالكسي S22 Plus على بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير، بينما يحتوي هاتف جالكسي S22 Ultra على سعة بطارية 5000 ميللي أمبير، تماماً مثل جالكسي S21 Ultra.

على كل حال، نعتقد أن حدث سامسونج Unpacked التالي سيكون خلال شهر يناير من عام 2022، وبالتالي، لا يزال أمامنا الكثير من الوقت لمعرفة المزيد من التفاصيل الإضافية حول هواتفها القادمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وبالنسبة للمعالج، فمن المتوقع أن تحتوي السلسلة على معالج كوالكم الجديد (الذي لم يتم إطلاقه بشكل رسمي حتى الآن) Snapdragon 898 وسيتم إطلاق السلسلة بمعالج Exynos 2200 في بعض الأسواق.