وليد توفيق يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

يستعد النجم اللبناني وليد توفيق لإطلاق أغنية جديدة، يطرحها الفترة القادمة على طريقة الفيديو كليب تحت اسم “يا قلب حاج تِعن”.

ونشر توفيق مجموعة صور من كواليس تصوير الأغنية على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، وأشار إلى أن الأغنية ستصدر خلال الفترة القادمة.

وأغنية “يا قلب حاج تِعن” من كلمات الشاعرة نادين أسعد، وألحان وليد توفيق، وتوزيع شيرو، في حين تولى المخرج فادي حداد عملية إخراج الفيديو كليب الذي استمر تصويره لمدة 3 أيام.

وتفاعل عشاق النجم اللبناني مع منشوره بشكلٍ كبيرٍ، وعبّروا عن شوقهم لسماع الأغنية الجديدة.

يذكر أنّ أغنية “شايفك” التي أطلقها النجم اللبناني على قناته الرسمية في يوتيوب في يونيو الماضي تعدّ آخر أعماله الفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية