تسريبات – هاتف جالكسي S22 Ultra لن يحصل على علامة Note التجارية

حسناً، يبدو أن سامسونج تراجعت عن قرار تسمية رائدها القادم جالكسي S22 Ultra بعلامة Note التجارية. حيث يؤكد المسرب الشهير Ice Universe من خلال تغريدة له على موقع تويتر أنه متأكد بنسبة 100% أن الرائد القادم لم يحصل على علامة Note التجارية وسيأتي باسمه المتوقع جالكسي S22 Ultra.

كانت قد ظهرت بعض الشائعات مؤخراً التي تقترح بأن شركة سامسونج تخطط من أجل تغيير اسم هاتفها الرائد القادم وإعطاءه علامة نوت التجارية ليكون اسمه جالكسي Note 22 Ultra، ولكن لم نحصل على تأكيد رسمي بشأن هذه التسمية. أما الآن ومن خلال تغريدة Ice Universe أصبحنا متأكدين أن هذا لن يحدث.

كما أخبرناكم بالأمس القريب، من المتوقع أن يحتوي هاتف جالكسي S22 Ultra على فتحة تتيح القدرة على تخزين قلم S-Pen ومن المرجح أنه سيأتي مُرفقاً بالقلم أيضاً. وهذا هو السبب الذي جعل العديد من المصادر تتوقع أنه سيحصل على اسم Galaxy Note 22 Ultra.

وبهذا الشكل هواتف سامسونج الثلاثة الرائدة للجيل التالي ستحمل علامة S التجارية المعهودة، ومع ذلك مازلنا غير متأكدين مما إذا كان سيحصل هاتف جالكسي S22 Plus على اسم جديد أم لا، حيث تتوقع بعض المصادر أنه من المرجح أن يتم تغيير اسم الهاتف إلى جالكسي S22 Pro.

من خلال الصور المسربة، سيكون كل من هاتفي جالكسي S22 و S22 Plus متماثلين تماماً من حيث الشكل والمظهر الهيكلي. بالطبع ستكون أحجامهم مختلفة، ولكن التصميم العام والهيكل متماثل في كلاهما. الاختلاف الوحيد في التصميم سيكون من نصيب جالكسي S22 Ultra.

في الواقع، من المحتمل أن الهاتف سيحتوي على غلاف مختلف لشكل الكاميرا الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يأتي الهاتف مُرفقاً بقلم S-Pen ولهذا السبب نتوقع أنه سيحل محل هاتف جالكسي Note هذا العام أيضاً.

في الوقت الحالي كل من جالكسي S21 Ultra وجالكسي Z Fold 3 يدعمان قلم S-Pen، ومع ذلك هما لا يحتويان على فتحة مخصصة للاحتفاظ بقلم S-Pen بداخل هيكل الهاتف. لذا، نتوقع أن جالكسي S22 Ultra سيعمل على حل هذه المعضلة. وأخيراً، نتوقع أن يتم الإعلان عن الهواتف الثلاثة خلال شهر يناير من العام المقبل.