طفلتان تعيشان عدّة أيام مع أمهما المتوفية

شهدت منطقة “لو مان دلفين دويلي” الفرنسية حادثةً غريبة، حيث أمضت فتاتان تبلغان من العمر 5 و7 سنوات، عدّة أيام بجانب جثة والدتهما المتوفية.

وقالت شرطة المدينة الواقعة في شمال غرب فرنسا: إنَّ المدرسة أبلغت عن تغيب الطفلتين عن المدرسة لفترة طويلة وبدون مبرر، وهذا ما دفع الشرطة للتوجه لمنزل الطفلتين.

وعندما طرق رجال الشرطة المنزل فتحت الصغيرتان الباب، وطلبتا من الشرطة التصرف بهدوء لأنّ أمهما نائمة.

وتفاجأ رجال الشرطة بعد دخولهم الشقة بوجود الأم متوفية في سريرها، ليقوموا على الفور بنقل الفتاتين إلى أحد المستشفيات حيث تم فحصهم قبل أن يتم إيداعهما في أحد دور الرعاية.

وأفادت الشرطة بأنَّ أم الفتاتين توفيت بشكلٍ طبيعي عن 31 عاماً، وأكدّت بأنّ تشريح الجثة لم يظهر أي أثر لوجود جريمة قتل.

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