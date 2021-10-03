إليسا تطلق مبادرة لمكافحة سرطان الثدي

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا مبادرة لمكافحة مرض سرطان الثدي، وتتضمن المبادرة تقديم توعية حول المرض، ومساعدة النساء على اكتشافه، بالإضافة لتقديم العون المادي للسيدات اللواتي يعانين من المرض ولا يملكن تكاليف العلاج بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي في موقع توتير إنها ستخصص شهر أكتوبر الجاري لحملات التوعية حول مرض سرطان الثدي، لمساعدة النساء في الوقاية من الإصابة به.

وكانت النجمة اللبنانية قد كشفت في وقتٍ سابقٍ عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وتحدثت عن رحلة العلاج التي اتبعتها حتى شفيت منه، كما أطلقت أغنية عن هذه المرحلة العصيبة من حياتها حملت اسم إلى “كل اللي بيحبوني”.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تخصص شهر أكتوبر من كل عام للتوعية بمرض سرطان الثدي، وإجراء الفحوصات التي تساعد على اكتشاف المرض بشكلٍ مبكرٍ وعلاجه قبل أن يتطور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية