طبيب روسي يوضح الأعراض غير الشائعة لاحتشاء العضلة القلبية

أكدّ الطبيب الروسي فاسيلي تيريشينكو، وجود مجموعة من الأعراض غير الشائعة التي تدل على احتشاء العضلة القلبية.

وقال اختصاصي طب وجراحة القلب والأوعية الدموية إنّ معظم الناس يعرفون الأعراض الأساسية للنوبة القلبية والتي تتمثل بعدم الراحة ووجود آلام في منطقة الصدر والقلب، ويجهلون الأعراض الأقل شيوعاً.

وحدد الطبيب الأعراض الأقل شيوعاً بالتنمل وحرقة اليدين، ألم في منطقة الكتفين، الذبحة الصدرية بشرط أن تظهر هذه الأعراض بوقتٍ واحدٍ.

وأوضح الطبيب تيريشينكو بأن هذه الأعراض تدل على وجود مشكلة في الجدار الخلفي للبطين الأيسر، موصياً بمراجعة المختصين بشكلٍ فوري عند ظهور آلام في الجانب الأيسر من الرقبة وتنتقل إلى الفك السفلي بشكلٍ مفاجئٍ، بدون أن يتعرض الشخص لكدمة أو ضربة، وذلك من أجل إجراء الفحوصات وتخطيط القلب، ومعرفة الأسباب التي أدّت لظهورها.

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