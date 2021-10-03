Fairphone تطلق هاتفا قابلا للتجديد

أزاحت شركة Fairphone الهولندية الستار عن هاتفٍ مميز قابل لتجديد مكوناته الداخلية أطلقت عليه Fairphone4.

وسينبض بداخل الهاتف معالج Snapdragon 750G، ومعالج رسوميات Adreno 619، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الهولندية هذا الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.3 بوصة ودقة عرض 1080*2340 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 25 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغا بيكسل لكل كاميرا.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 6 و8 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 3905 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

وستمنح الشركة الهولندية المشترين كفالة لمدة 5 سنوات، حيث سيكون بإمكانهم تبديل أي قطعة داخلية من جهازهم لكي يبقى مواكباً لآخر المستجدات.

يذكر أنّ الشركة الهولندية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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