Asus تطلق حاسوبا جديدا بمواصفات مميزة

رفعت شركة Asus التايوانية النقاب عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Vivobook K15.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج إنتل الجيل 11، ونظام تشغيل Windows 10، وWidows 10 Pro.

وزودت الشركة التايوانية Vivobook K15بشاشة OLED مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض Full HD، وتصميم Nano Edge، وتغطية ألوان DCI P3 بنسبة 100%، وستضم الشاشة كاميرا ويب HD تدعم دقة 720 بيكسل.

وتأتي الذاكرة الداخلية من نوع SSD بسعة 256 أو 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 و16 غيغا بايت.

ويحتوي الحاسوب، على بطارية قوية، ومنافذ USB 3.2 وUSB 2.0، بالإضافة إلى منفذ HDMI، وآخر للسماعات بقياس 3.5، ومكان لتركيب قارئ ذاكرة.

يذكر أنّ Asus ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 638 دولارا أمريكيا.

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