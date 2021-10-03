هواوي تطلق شاحنا فائق القدرة ورقيق الحجم

كشفت شركة هواوي الصينية عن شاحنٍ جديد رقيق الحجم باستخدام المركب الكيمائي “نتريد الغاليوم” أطلقت عليه Huawei Gan Ultra- Thin Charger.

وسيأتي الشاحن الجديد بطول 80 ملم، وعرض 43 ملم، وسماكة 10.5 ملم، ووزن 62 غرام.

ويتميز الشاحن بسرعته حيث يستخدم قدرة 66 وات، ويدعم خاصية PPS التي تعطي قدرة شحن تصل لـ 40 وات كحد أقصى لها.

وأكدّت الشركة الصينية إمكانية استخدام هاتفها الجديد لشحن بطاريات الهواتف الذكية، والحواسيب، والأجهزة اللوحية، بالإضافة للسماعات اللاسلكية وغيرها من الأجهزة الذكية.

وزودت هواوي شاحنها بـ10 طبقات من الحماية لتعزيز أمانه، ولحمايته من التيار الزائد، ومن انخفاض الجهد.

ومن المقرر أن يحتوي الشاحن الذي صمم على شكل قطع بسكويت على مسار قابل للطي، ومنفذ USB-C.

يذكر أنّ هواوي ستطلق الشاحن الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر 46 دولارا أمريكيا.

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