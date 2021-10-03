تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة من التطبيقات المميزة المجانية التي لن تستغني عنها!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق تعلم اللغات Beelinguapp

هو تطبيق يتيح لك قراءة المحتوى باللغة التي تريد من خلال مجموعة من الكتب المميزة في شتى المجالات كطريقة لتطوير وتحسين اللغة التي تود تعلمها، كما يتيح إمكانية ترجمة النص إلى لغتك الأصلية جنباً إلى جنباً باللغة التي تقرأ بها، بالإضافة إلى النسخة صوتية من كل كتاب حتى تتعرف على طريقة نطق الكلمات والجمل.

السعر : مجاني

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تطبيق New Habit – عادات جديدة كل يوم

هو تطبيق يساعدك على اكتساب عادات جديدة صحية ومفيدة وجعلها جزء من روتينك اليومي عبر تذكيرك بها بشكل متكرر ومتابعة مدى التزامك بها، هذا بجانب قيام التطبيق باقتراح عادات جديدة عليك وبيان طريقة كيفية تنفيذها، يحتوي التطبيق على أكثر من 300 عادة.

السعر : مجاني

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تطبيق Today Weather – لمعرفة الطقس

تطبيق للطقس يتيح لك معرفة الأحوال الجوية على مدار اليوم وخلال الأيام المقبلة وعرض درجات الحرارة الكبرى والصغرى ومعلومات أخرى مهمة مثل جودة الهواء والأشعة فوق البنفسجية، يتمتع بواجهة تشغيل جذابة بالإضافة إلى ويدجت مميز للشاشة الرئيسية.

السعر : مجاني

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تطبيق البريد الإلكتروني Spark

هو تطبيق للبريد الإلكتروني يساعدك على تنظيم وترتيب رسائل البريد وكذلك الإطلاع على الرسائل بحسب الأهمية، يمكن من خلاله ربط بريد Gmail و Outlook و ياهو و هوت ميل وغير ذلك بجانب أجندة داخلية في التطبيق لترتيب المواعيد المهمة وغير ذلك.

السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Meteor لقياس سرعة الإنترنت

هو تطبيق يساعدك على قياس سرعة الاتصال بالإنترنت عبر شبكات المحمول أو الوايفاي (قياس سرعة التنزيل، الرفع، البينج) وكذلك معرفة مدى ملائمة تلك السرعة لتشغيل التطبيقات المختلفة وكذلك مقارنة النتائج ببعضها كمقارنة سرعة الاصتال في المنزل والعمل وهكذا.

السعر : مجاني