منصات التداول المستخدمة في الأسواق العالمية

هناك منصة من منصات التداول التي طورت في الأساس بواسطة MetaQuotes منذ عام 2005م هذه المنصة غنية عن التعريف ويطلق عليها اسم منصة ميتاتريدر 4 ، هذه المنصة ترتبط ارتباط تام بتداول الفوركس إلا أنه على الرغم من ذلك فهي متاحة للتداول في عدد من الأسواق الأخرى على سبيل المثال أسواق العملات الافتراضية وسوق المؤشرات بالإضافة للسلع وغيرهما فكل هذا يتم عن طريق العقود مقابل الفروقات.

منصات التداول

منصات التداول هي الوسيلة الأكثر فاعلية في تعزيز اتصالك مع الأسواق المالية التي ترغب بدأ الاستثمار فيها.

فسواء أنت تهتم بسوق الفوركس أو الأسهم أو العملات الرقمية أو غيره من الأسواق الأخرى سيكون اختيارك لأفضل منصة تداول أمر في منتهى الأهمية لضمان تنفيذ عمليات السوق المختار على أكمل وجه ثم الربح منه.

من أبرز الأمثلة على المنصات الخاصة بالتداول الأكثر شيوعًا وشهرة على الإطلاق في دول العالم أجمع هي:

– منصة MT4 والتي يطلق عليها اسم “ميتاتريدر 4”

ما هي منصة MT4؟

كما ذكرنا لكم في الفقرة الأول أن MT4 عبارة عن منصة تداول طورت على يد الشركة العالمية MetaQuotes سنة 2005م.

منصة ميتاتريدر 4 تحصد شعبية ضخمة في العالم نظرًا لأنها تتسم بقابلية تخصيص عالية قادرة على ملائمة ما تقوم بتفضيله في التداولات الشخصية الخاصة بك.

كما بالإمكان أيضًا أن يتم الاعتماد عليها لأتمتة التداولات الخاصة بك من خلال الاستناد إلى الخوارزميات التي تقوم بفتح وغلق التداولات بدلًا منك، وهذا يتم تبعًا لدليل مجهز من الإرشادات.

أسلوب عمل منصة MetaTrader 4

منصة MetaTrader 4 تضم مكتبة مؤشرات شاملة، وبالرغم من ذلك إلا أن استخدام كافة مؤشرات المنصة يعتبر أمر مستحيل، وفي الأغلب لن تعتمد في الاستخدام سوى على 10% فقط من تلك المؤشرات.

هذه المؤشرات متاحة في كافة الأوقات وبالتالي تستطيع استخدامها بكل سهولة وفي أي زمن. فهي ابتكرت وتشاركت بواسطة أفراد كثيرين من كل دول العالم.

جميع هؤلاء الأشخاص يعتمدون على منصة MetaTrader 4 عند الاستخدام بالإضافة لبعض من منصات التداول الأخرى. باختصار شديد يمكنك الاعتماد على هذه المنصة لكي تقوم بتعديل أي رسوم بيانية بما هو ملائم لمتطلباتك.

ويمكنك استخدامها أيضًا لأجل تداول عدد شاسع من أنواع السلع المختلفة بالإضافة للأدوات المالية المتداولة بصفة عامة.

هناك استخدامات أخرى أيضًا لمنصة MT4 مثل استخدام استراتيجيات التداول الآلية التابعة لك وبنائها.

فالاستراتيجيات الآلية معروفة بقدرتها على تنفيذ الأعمال المطلوبة بجودة عالية وبشكل آلي في الوقت ذاته.

خطوات تشغيل منصة MetaTrader 4

منصة MT4 من منصات التداول الهامة والعمل فيها يتطلب تنفيذ 3 خطوات هامة وأساسية، مثلما يلي:

1. القيام بفتح حساب تداول

قبل بدأ التداول مع MT4 ستكون بحاجة إلى امتلاك حساب ما عبر وسيط موثوق يوفر العمل على تلك المنصة.

يمكن أن يكون هذا الحساب حساب تجريبي أو حقيقي تبعًا لاختيارك.

ما عليك سوى استكمال نموذج طلب إنشاء حساب، وبعد أن يقوم الوسيط بالتحقق من هويتك سيقوم بإنشاء لك الحساب على الفور.

بعد إتمام هذه الخطوة على الفور سوف تحصل على عدد من بيانات تسجيل الدخول التابعة لك لكي تتوجه لمنصة MetaTrader 4.

2. تمويل حساب منصات التداول المختارة (MT4)

بدأ التداول يتطلب منك في بداية الأمر أن تقوم بإيداع الأموال الخاصة بك التي ستعتمد عليها في إتمام التداول.

ويتم ذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

– المحفظة الإلكترونية

– بطاقة الخصم

– التحويل المصرفي

3. قم ببدء التداول

أغلب الوسطاء من ذوي الخبرة والثقة في هذا المجال يعطوك الإمكانية التامة في التداول على كافة الأجهزة سواء على متصفح الإنترنت أو غيره من التطبيقات، مثل:

– أجهزة الكمبيوتر

– الأجهزة التي تعمل بنظام IOS (أجهزة الأيفون)

– أجهزة الآيباد

– الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد

4. تنزيل منصة MetaTrader4

بعد إتمام خطوات فتح حساب على إحدى منصات التداول المعروفة ستكون بحاجة تامة إلى تنزيل منصة MT4.

هذه المنصة تمتاز بأنها متاحة للاستخدام والتشغيل على أغلب الأجهزة المتوفرة سواء اللاب توب أو الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.

وبعد إتمام تنزيل المنصة سيتطلب منك القيام بتسجيل الدخول إليها حيث سيتم بالاعتماد على بياناتك التي أدرجتها للوسيط عندما قمت بإنشاء حساب معهم.

نصائح هامة عند التداول مع منصة MT4

حدد الأسواق المفضلة لك

تستطيع أن تتداول في مجموعة أسواق شاسعة مع ميتاتريدر 4 مثل:

الفوركس

مؤشرات الأسهم

السلع

الأسهم الفردية

التداول مع جميع هذه الأسواق يتم في صورة العقود مقابل الفروقات.

قم بإعداد الرسومات البيانية

منصة MetaTrader 4 تملك عدد شاسع من الأدوات التي تساندك في نشر الطابع الشخصي الخاصة بك على رسومات التداول البيانية وتعديله.

يمكنك تنسيق الرسومات البيانية الخاصة بك لكي تبسط عملية رؤيتها على العين، فتستطيع تغيير الألوان ونوع الرسم البياني كيفما تريد. ويمكنك أيضًا القيام بتفتح عديد من الرسومات البيانية في الوقت ذاته.