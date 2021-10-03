تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة حصرية ومختارة بعناية من أفضل التطبيقات المفيدة!

أهلا ومرحباً بكم معنا في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. في يوم الأحد من كل أسبوع نسعى جاهدين في البحث من أجلكم عن أفضل تطبيقات الأندرويد التي تستحق التثبيت والتجربة على هواتفكم.

بنسبة كبيرة جداً ستجد لدينا في هذه المقالة مجموعة قيمة وهامة من التطبيقات المدفوعة التي تكون متاحة بشكل مجاني لفترة زمنية محدودة. لذا اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة ودعونا نعرفكم بمجموعة التطبيقات التي كنا نعدّها من أجلكم طوال الأسبوع في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد.

1- Prometheus News Feeds

إذا كنت من عشاق الاطلاع على جديد الأخبار ومستجدات الأحداث المحلية والعالمية، فيجب أن تعطي لتطبيق Prometheus فرصة حقيقية وتبدأ في الاعتماد عليه لأنه بنسبة كبيرة جداً سيبقيك على اطلاع دائم بجميع الأخبار الهامة والضرورية وأول بأول.

ستجد أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وعلمية وتقنية وصحية وترفيهية والعديد من أنواع المقالات الإخبارية الأخرى. من أبرز مزايا التطبيق أنه يحتوي على واجهة بسيطة رسومية حديثة ويدعم ميزة تحويل النصوص إلى كلام للاستماع إلى الأخبار أثناء وجبة الإفطار أو العشاء.

يحتوي على خيار الوضع الداكن ويمكنك تحرير مصادر المقالات الإخبارية وإضافة المقالات والمواضيع إلى قائمة المفضلة والعديد من المزايا الأخرى. هو من فئة التطبيقات المدفوعة المتاحة مجاناً لفترة محدودة، فسارع بتجربته.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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2- Classic eReader

من أفضل تطبيقات الأسبوع للاندرويد هذه المرة يأتي تطبيق Classic eReader هو عبارة عن تطبيق أندرويد أو قارئ إلكتروني للكتب على نظام أندرويد. يمتاز التطبيق بواجهة مستخدم بديهية ومحسنة للعمل بشكل مثالي على جميع هواتف الأندرويد والأجهزة اللوحية قياس 7 و 10 بوصة.

الميزة الأخرى أنه يتكامل مع بعض الخدمات السحابية مثل Dropbox ليتيح لك القدرة على قراءة جميع كتبك التي تحتفظ بها عبر الأجهزة المختلفة.

يساعدك التطبيق على تنظيم الكتب في فئات ويدعم الوضع الداكن ويحتوي على العديد من المزايا الأخرى مثل القدرة على البحث داخل الكتب وتعيين إشارات مرجعية على الكتب الهامة والملاحظات الضرورية بداخل الكتب والعديد غير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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3- Rotation Control

واحد من أفضل التطبيقات على نظام أندرويد التي تتيح لك القدرة على التحكم في تدوير شاشة هاتفك في الأوقات الصحيحة. الأفضل من ذلك أنه يمنحك خيار تدوير شاشة هاتفك بالقوة وهذا في حالة كان التطبيق الذي تستخدمه لا يدعم ميزة التدوير تلقائياً.

لن تضطر على الخروج من التطبيق من أجل تدوير الشاشة، كل ما عليك فعله هو سحب النافذة العامة الخاصة بتطبيق Rotation Control من على يمين الشاشة واختيار وضع التدوير الصحيح. في نفس الوقت يمكنك التحكم في التدوير من خلال قائمة الإشعارات لأنك ستجد التطبيق متواجد دائماً في قائمة الإشعارات على هاتفك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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4- Crazy Calculator

تطبيق Crazy Calculator اسم على مسمى، فهو بالفعل تطبيق مجنون وآلة حاسبة متطورة ستساعدك على استكمال جميع عملياتك الحسابية الصعبة بدقة شديدة. ولكن الأفضل من ذلك أنها تحتوي على نمط الألغاز، أي يمكنك اعتبارها بمثابة لعبة خفيفة على هاتفك من أجل حل بعض المعادلات الصعبة والعمليات الحسابية المعقدة.

يمكنك تفعيل نمط الآلة الحاسبة وتعطيلها للتحويل بين الآلة الحاسبة ووضع اللعبة. لا تتطلب اتصال بالإنترنت وتحتوي على أكثر من 300 مستوى مختلف. بالطبع طريقة رائعة لتنبيه ذهنك وتقوية مهاراتك في الرياضيات والمسائل الرياضية الصعبة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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5- File Manager Pro

File Manager Pro هو تطبيق مثل العديد من تطبيقات إدارة الملفات على الأندرويد، ولكنه احترافي وخالي تماماً من الإعلانات.

يحتوي التطبيق على أطنان من المزايا الجديدة مثل القدرة على إرسال الملفات الضخمة عن طريق الواي فاي عبر الأجهزة ويسمح اتصال FTP بالقدرة على تنزيل الملفات من على أجهزة الكمبيوتر ويتيح لك القدرة على إخفاء الملفات بطريقة احترافية ويتيح لك القدرة على إدارة تطبيقاتك أو إحفاؤها أو إزالتها ويسمح بميزة التخزين الاحتياطي لبيانات التطبيقات والعديد من المزايا الحصرية الأخرى التي لا تتواجد إلا في تطبيقات إدارة الملفات المميزة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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6- Metatag Analyzer

تطبيق Metatag Analyzer موجه خصيصاً لأصحاب المواقع الذين يريدون تحسين محركات البحث لمواقعهم وتحقيق نتائج SEO ذات جودة عالية لمقالات المواقع الخاصة بهم. هذا التطبيق يمكنه تحليل أي صفحة أو مقالة على أي موقع ببراعة شديدة لاستخراج محتوى العلامات الوصفية والكلمات الرئيسية وهذا من أجل تحسين الموضوع على محركات البحث. ستحصل على النتائج على هيئة بيانات يمكن تمييزها بالألوان لسهولة التعرف عليها ولتحديد الأخطاء بسهولة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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7- تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج باللغة العربية!

تطبيق دردشاتي من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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8- Dungeon Shooter

في الختام لدينا واحدة من أفضل ألعاب منظور الشخص الأول لهواة ومحبي وعشاق ألعاب التصويب والقتال والرامية بالرصاص. ولكن الأفضل من ذلك أنها تحتوي على بعض عناصر نمط ألعاب RPG. فكرة اللعبة أنك تتحدى العديد من المخلوقات البشعة والوحوش والمخلوقات الغريبة في الأبراح القديمة والحصوص والقلاع والمقابر بحثاً عن الكنوز. اللعبة حاصلة على تقييم عالي على متجر جوجل بلاي وهي من الألعاب الرائعة المسلية جداً للوقت.

السعر : مجاني لفترة محدودة