بطة تجلب لصاحبتها الثراء بسبب متابعيها

غيّرت البطة Munchikn حياة صاحبتها كريس إليس بسبب مقاطع الفيديو الخاصة بها، والتي تحظى بعدد كبير من المشاهدات.

وقالت المرأة الأمريكية التي تعيش في متجر صغير في بلدتها بنسلفانيا، إنّها بدأت مشاركة مقاطع بطتها عبر حساباتها في Dunkin Dusks، والتي تنشر فيها يوميات بطتها بطريقة طريفة.

وأشارت إلى أن بطتها غيّرت حياتها بعدما تجاوز عدد متابعيها 252 ألف متابع على إنستغرام، وبعدما حصدت ملايين المشاهدات على تيك توك.

وأوضحت المرأة الأمريكية أنّها تُحقق دخلاً شهرياً بقيمة 4500 دولار أمريكي بفضل بطتها الجميلة، وبفضل المحتوى المميز الذي تقدّمه البطة.

وأكدت كريس إليس تواصل عدّة علامات تجارية معها، من أجل نشر الإعلانات في حساب بطتها Munchikn.

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