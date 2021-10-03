عروسان يطالبان الحضور بدفع ثمن كيكة الزواج

فاجأ عروسان بريطانيان الأشخاص الحاضرين لحفل الزفاف بفرضهم مبلغاً مالياً، لقاء الحصول على قطعة من كيكة الزفاف.

وقال الزوجان البريطانيان إنهما يحتاجان للمساعدة لكي يدفعوا تكاليف كيكة الزفاف، وطلبوا من كل شخص موجود في القاعدة دفع 4.5 دولار أمريكي لقاء كل قطعة كيك يقوم بتناولها.

ولم يعترض الضيوف على طلب العروسين، وقاموا بدفع المبلغ عن طيب خاطر، لكنّ المفاجأة حدثت بعد يومين، إذ قام الزوجان بإرسال مقطع فيديو من الزفاف لأحد الضيوف، وطلبوا منه دفع 4.5 دولار إضافية لتناوله قطعتين من الكيكة.

تصرُف الزوجين أغضب الرجل الذي قام بنشر صورة للمحادثة على موقع ريديت، حيث عبّر رواد الموقع عن غضبهم من تصرف الزوجين، حيث طلب أحد الأشخاص من الزوجين عدم إقامة حفل زفاف طالما أنّهما غير قادرين على تحمّل تكاليف الكيكة.

في حين سخر الآخر من طلبهما وقال إنّ الضيوف دفعوا ثمن الثياب والهدية ووقود السيارة، وأضاعوا وقتهم لحضور حفل الزفاف، وطلب من العروسين إعادة هذه التكاليف لهم.

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