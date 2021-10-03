احذروا هذه الأطعمة فهي تخفض متوسط العمر

أكدت مجموعة مايو كلينك وجود مجموعة من الأطعمة، التي تؤثر بشكل سلبي على متوسط العمر، وتؤدي لخفضه.

وحدد خبراء التغذية هذه الأطعمة بالأطعمة المصنعة، وقالوا إنّها من الأسباب الرئيسية لزيادة الوفيات.

كما أكد الخبراء على دور اللحوم الحمراء في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية والسرطان بخاصة سرطان القولون.

وأشار العلماء للتأثير السلبي للأطعمة المقلية على الجسم، فهي تزيد احتمال الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وقال خبراء مجموعة مايو كلينك إنّ المشروبات الروحية تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان المريء، بالإضافة لالتهاب البنكرياس.

ودعا الخبراء الناس للتخفيف من تناول هذه الأطعمة، وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي في نظامهم الغذائي.

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