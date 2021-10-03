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محمد فؤاد يُطلق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنان المصري محمد فؤاد أغنية جديدةً على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، حملت اسم سلام.

وجاء فيديو كليب الأغنية بطريقة مميزة، حيث تم جمع لقطات من عدّة حفلات أحياها الفنان المصري في عدّة مدن مصرية، حصد عدداً كبيراً من المشاهدات وسط تفاعل من عشاق النجم المصري.

وأغنية سلام من كلمات أمير طعمية، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع توما.. وكان الفنان المصري قد روج للأغنية الجديدة من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك، دعا من خلاله جمهوره للاستماع للأغنية الجديدة فور صدورها.

يذكر أنّ أغنية أحكيلك تعدّ آخر أعمال الفنان المصري، وأغنية أحكيلك من كلمات أسامة محرز، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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