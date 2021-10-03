باسل خياط يُعلن غيابه عن الموسم الرمضاني المقبل

أعلن الفنان السوري باسل خياط من خلال لقاء إذاعي غيابه عن الموسم الرمضان المقبل، وبرر النجم السوري هذا الغياب برغبته في الحصول على قسط من الراحة، ولمشاركته في مسلسل سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني.

ووصف الفنان المتألق هذا الغياب باستراحة المحارب، وقال إنّه سيعود في الموسم الرمضاني بعد القادم بشكل مؤكد.

وكان النجم السوري قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل حرب أهلية، الذي تحدث عن طبيبة تجميل تدخل مجموعة من الصراعات بسبب خلافاتها مع زوجها.

ومسلسل حرب أهلية من تأليف أحمد عادل ومنة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، أروى جودة، رشدي الشامي، سينيتا خليفة، وغيرهم من النجوم.

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