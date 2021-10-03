موتورولا تكشف عن هاتف جديد بمواصفات مميزة

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Edge 20 Pro.. وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 879 5G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 650، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وتردد 144 هرتز، ومعدل سطوع 390 شمعة، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 و 256 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل6،8، 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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