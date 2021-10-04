جديد سامسونغ سوار لياقة بدنية بمواصفات مميزة

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن سوار لياقة بدنية بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Halo View. وزودت الشركة الكورية الجنوبية السوار الجديد بشاشة AMOLED ملونة، ويتميز بقدرته على قياس معدل ضربات القلب، نسبة الأوكسجين في الدم، بالإضافة إلى تعقب النوم.

وسيدعم السوار الجديد خدمة Halo Fitness التي تساعد عشاق اللياقة البدنية مئات الساعات من التمارين الرياضية، بالإضافة لدعمه خدمة Halo Nutrition التي تقدّم نصائح عن التغذية في مطلع العام القادم.

وسيحتوي السوار على بطارية قوية تجعله يعمل لمدة 7 أيام، وبلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية، بالإضافة لقدرته على مقاومة الماء حتى عمق 50 مترا.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستوفر السوار الجديد بألوان Active Black، Lavender Dream، وSage Green، وستطلقه في الأسواق بسعر 80 دولارا أمريكيا.

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