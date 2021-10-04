تقرير – سماعات ابل AirPods 3 سنراها قبل نهاية 2021

انتهى مؤتمر ابل التي أعلنت فيه عن هواتف ايفون 13 وأجهزة الايباد الجديدة، لكن على عكس التوقعات لم تكشف ابل عن الجيل الثالث من سماعات الآيربودز AirPods 3.

آخر التقارير تشير إلى أن ابل لا زالت تخطط لإطلاق سماعات AirPods 3 قبل نهاية العام الجاري.

بحسب تقرير موقع DigiTimes فإن السماعات دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج الكبير مما يعني أنها سترى النور ويبدأ إطلاقها في الأسواق قبل نهاية عام 2021، على الأرجح ستكون متوفرة قبيل أعياد رأس السنة.

سماعات AirPods 3 ستكون ترقية ملحوظة وستحمل بعضاً من سمات الإصدار البرو Pro الأغلى ثمناً من السماعات، من حيث مزايا السماعات من ناحية ومن حيث التصميم الخارجي من ناحية أخرى.

لا توجد مواعيد محددة وثابتة للإعلان عن سماعات AirPods فقد تم الإعلان عن الجيل الأول عام 2016 ثم الجيل الثاني عام 2019، خلال الأسابيع القادمة قد نرى الإعلان عن السماعات من خلال بيان صحفي لأبل على موقعها الرسمي.

سماعات AirPods 3 من ابل من المتوقع أن تأتي بتصميم جديد لأول مرة يشبه نوعاً ما تصميم AirPods Pro ولكن بدون خاصية إلغاء الضوضاء النشط Active Noise Cancellation.

يتوقع أن يحمل الجيل الثالث من سماعات ابل AirPods 3 مزايا مثل تخفيف الضغط على الأذن عند ارتداء السماعات فترة طويلة بالإضافة إلى شريحة H2 من أجل تحسين الاتصال مع الأجهزة، وتقليل استهلاك الطاقة، وتقليل وقت التأخير فضلاً عن تحسينات في عمر البطارية وسرعة الشحن. يتوقع كذلك أن يظل التسعير كما هو دون تغيير إذ يبدأ من 160 دولاراً أمريكياً.